FOTO, I serbi viola festeggiano il Natale ortodosso

Per i giocatori serbi, pur in Italia da tanti anni e dunque abituati a vivere il Natale il 25 dicembre quando si ferma anche il campionato, il Natale è oggi, visto che festeggiano quello ottomano il 7 gennaio. Tutti e 4 i serbi viola infatti hanno ripostato la foto della natività messa anche dalla Federazione russa per augurare il buon Natale ortodosso.