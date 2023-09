FOTO, Gli auguri social al Gremio da parte di Arthur

"Un orgoglio aver fatto parte della tua storia. Auguri Gremio", questo il messaggio del nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo, ormai da 5 stagioni in Europa, che non ha dimenticato il suo passato in Brasile. Nel giorno in cui il club di Porto Alegre compie 120 anni, il mediano viola ha voluto omaggiare la sua ex squadra con una storia su Instagram in cui ricorda i momenti più belli del suo passato in azzurrobianconero. Di seguito la storia del centrocampista brasiliano: