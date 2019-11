FOTO, Ecco Uniforia, il pallone ufficiale di Euro 2020

Nella giornata di oggi la UEFA ha reso noto il pallone ufficiale da gioco che sarà adottato per le partite degli Europei del 2020, i primi itineranti nella storia della manifestazione. Pallone che ha, come da tradizione, un nome, e questo è legato a due valori: unità ed euforia, la cui crasi forma Uniforia. Eccolo, nel tweet del profilo di Euro 2020.

Unity + Euphoria = #Uniforia



A that unites us all in the first ever borderless EURO#EURO2020 pic.twitter.com/Ul3t9pmPAa