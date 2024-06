FOTO, Continuano i lavori in Fiesole: tocca al parterre

Fonte: Foto: Corriere Fiorentino

Come sottolinea l'edizione online del Corriere Fiorentino, le dichiarazioni, le lettere di diffida, gli incontri e i ricorsi cautelari d'urgenza in tribunale per fermare i lavori allo stadio Franchi messi in atto dalla Fiorentina in queste settimane, non hanno sortito l'effetto desiderato. Gli interventi in curva Fiesole stanno andando avanti spediti.

La scala in metallo che conduceva in cima agli spalti è stata rimossa e successivamente la base in cemento armato frantumata dalle pinze demolitrici. In queste ore le macchine operatrici stanno rimuovendo la parte in metallo degli spalti della curva Fiesole e dal prospiciente parterre sono già state divelte tutte le sedute. Poi sarà la volta della demolizione delle gradinate del parterre.