FOTO, Collaboratore ct serbo al Franchi per i tre viola

© foto di Federico De Luca 2023

Ieri sera al Franchi era presente anche Bratislav Živković, assistente del ct della nazionale serba Dragan Stojković, che dopo la gara tra Fiorentina e Sampdoria ha incontrato i tre giocatori serbi che giocano a Firenze. Nel "cordiale incontro" come si legge nel post pubblicato dalla federazione "oltre al match, argomento di discussione è stato il proseguimento della qualificazione agli Europei e il duello con la Bulgaria del 20 giugno a Razgrad. Il selezionatore Stojković e il suo team di collaboratori monitorano attentamente la forma dei nazionali serbi". E di sicuro il report che Zivkovic ha fatto dei tre giocatori - con i quali si è immortalato poi in una foto all'interno del Franchi -non può che essere positivo, con Jovic autore di tre assist e Terzic in gol, oltre a Milenkovic che si è confermato in difesa.