FOTO, Bove arbitro speciale della partitella di oggi

Nell'allenamento odierno che ha svolto la Fiorentina al Viola Park, Edoardo Bove ha avuto un ruolo particolare. Infatti il centrocampista viola, che ovviamente per il problema cardiaco accaduto contro l'Inter non può allenarsi, continua ad essere parte integrante del gruppo squadra. Anche il tecnico viola cerca di coinvolgerlo il più possibile, con Edoardo che in queste ultime settimane è andato anche in panchina insieme al resto dei compagni durante le partite. Anche oggi durante la seduta Bove, per stare il più possibile con la squadra, ha seguito l'allenamento e ha diretto la partitella finale come arbitro. Qui sotto la foto pubblicata dallo stesso Bove su Instagram con il fischietto.