FOTO ACF, Squadra subito in campo dopo l'Hellas

Niente riposo per la Fiorentina, dopo la sconfitta in casa dell'Hellas Verona. Quest'oggi, infatti, la squadra gigliata si è presentata al Centro Sportivo Davide Astori, per una seduta d'allenamento agli ordini dell'allenatore Vincenzo Montella. Ecco gli scatti dalla sessione odierna, diffusi dal profilo social ufficiale di ACF Fiorentina.