FORMAZIONI UFFICIALI, TERZIC TITOLARE. ESORDIO DAL 1' PER DODO E MANDRAGORA

Vincenzo Italiano rivoluziona ancora una volta la squadra dopo le prime due partite di campionato e Conference e fa esordire in stagione anche Terzic, unico tra i disponibili insieme a Bianco e Ranieri a non aver toccato campo. Avvicendamento anche in porta con Gollini che torna dal primo e Dodo che fa il suo esordio dal 1'. A centrocampo riposo per Amrabat con esordio da titolare anche per Mandragora, come del resto in attacco dove giocheranno subito sia Ikonè che Saponara, con Jovic che riprende il posto al centro. Ecco nel dettaglio la formazione viola:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara.