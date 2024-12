FORM. UFFICIALI, GIOCANO KOUAME E IKONÈ! KEAN-COLPANI IN PANCHINA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina torna in campo anche in Serie A, a una settimana dallo shock Bove e con la voglia di mettersi alle spalle 7 giorni complicati con l'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano dell'Empoli. Al Franchi arriva un Cagliari in salute e Palladino vuole tornare alla vittoria per tenere il passo delle squadre di testa. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Gudmundsson, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Obert, Piccoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Dentello, Gaetano, Luvumbo, Mutandwa, Felici.