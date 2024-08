FOLORUNSHO, Sempre più vicino alla Lazio per 12 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha scelto Michael Folorunsho per il proprio centrocampo. Con Carlos Alcaraz, ex Juventus, che viaggia verso il Flamengo, ecco che il centrocampista del Napoli è il primo - e forse unico - obiettivo per rinforzare la propria mediana. I contatti fra le parti ci sono già stati, ma ora si attende l'affondo decisivo da parte dei biancocelesti, formalizzando una proposta in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con una valutazione totale intorno ai 12 milioni di euro (a cui vanno aggiunti i bonus).

Per il giocatore è già pronto un contratto di cinque anni che andrebbe a scadere il 30 giugno del 2029, come quello che ha attualmente con gli azzurri. A riportarlo è TMW.