FOLORUNSHO, Domani alle 11.45 la presentazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esordio di ieri (trenta minuti nel finale di Monza), Michael Folorunsho sarà presentato alla stampa: il nuovo acquisto della Fiorentina, in campo da subentrato nella sconfitta dell'U-Power Stadium, sarà protagonista della conferenza stampa indetta dal club viola per domani alle 11.45 al Wind Media Center del Viola Park. Dopo la presentazione di Nicolas Valentini, l'altro nuovo volto in rosa per Palladino, domani ci sarà quindi l'occasione di conoscere da vicino l'ex centrocampista del Napoli. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.