FLORENZI, Roma vuole cederlo per arrivare a Xhaka

La strategia della Roma per provare ad accelerare sul fronte Granit Xhaka passa dal futuro di Alessandro Florenzi. L'esterno non resterà in giallorosso, con Pinto che chiede 9 milioni di euro per liberarlo, gli stessi fissati col PSG che poi non ha voluto confermarlo. Il problema è che non ci sono offerte, soprattutto a causa dell'ingaggio molto alto che blocca anche i top club. I milioni che dovrebbero arrivare dal Nazionale ancora non rientrato dalle ferie, serviranno per dare una svolta alla trattativa con l'Arsenal per il centrocampista svizzero. A riportarlo è Tuttosport.