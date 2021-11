FLACHI, In difesa metterei Pulgar: ha già i tempi

L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato di Fiorentina e di come sopperire alle assenze in difesa con la sfida con Il Milan: "Non è facile cambiare modulo quando hai un'identità e secondo me non lo cambierà. Non mi meraviglierei se in difesa ci fosse invece uno dei centrocampisti che sono più adatti, alla Samp con noi veniva Palombo quando c'era bisogno. Secondo me può fare il difensore Pulgar che ha i tempi del centrocampo, come i centrocampisti ha tatticamente l'intelligenza per fare anche la fase difensiva. Duncan dietro? Per una ripartenza anche dal basso meglio il cileno, anche se non è veloce, perché è bravo a leggere la giocata. Per me è la soluzione migliore, oppure metterei Venuti ma resto dell'idea che per giocare lì serve più la testa".

Con la Juve evidenziato un problema d'attacco? "Per me Vlahovic deve avere l'intelligenza di capire dove andare, di attaccare la profondità, uscire dagli schemi per creare difficoltà all'avversaria e non cercare solo la battaglia con i due centrali. La Fiorentina ha avuto delle occasioni è vero ma non abbiamo creato tanto, neanche dall'esterno perché si andava lunghi invece che tra le linee per aiutare Vlahovic. I viola hanno le qualità ma manca loro il coraggio"

Con questa rosa si può fare il 4-2-3-1? "Io sono amante di questo modulo, Amrabat e Duncan a due assicurerebbero quantità anche se non qualità ed hai alternative in mezzo alle linee, ne può giovare anche Vlahovic che a quel punto può fare uno contro uno invece che contro due centrali. Perché Callejon non ha più la forza di puntare l'uomo mentre Sottil è ancora timido da quel punto di vista. Però bisogna avere pazienza perché è iniziato un percorso dal quale ci si aspetta poi una crescita"