Fiorentina Primavera tra tante cessioni e facce nuove, domani il test con la prima squadra

Prosegue la preparazione al Viola Park anche la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa che, domenica 20 luglio alle ore 20, allo stadio Curva Fiesole, sfiderà in una gara amichevole la Prima squadra. Il sito ufficiale del club fa il punto su come cambia la squadra che ha visto tanti ragazzi finire il loro ciclo e molti di essi sono stati ceduti in prestito.

"Alcuni dei ragazzi che hanno trascinato la squadra fino alla finale scudetto si sono trasferiti in prestito: Tommaso Vannucchi e Jacopo Tarantino al Pontedera, Tommaso Rubino alla Carrarese, Lorenzo Romani al Lecco, Riccardo Spaggiari all’Arzignano, Jonas Harder al Padova e Leonardo Baroncelli al Gubbio.

Nelle ultime settimane, però, si sono aggiunte molte facce nuove. Luca Montenegro (classe 2007) è uno di questi: originario di Potenza, ha indossato, nell’ultima stagione, la maglia della Ternana, collezionando una presenza tra i professionisti.

Ci sono volti già conosciuti, alcuni hanno già giocato con la Fiorentina nel corso della Viareggio Cup 2025, altri già militavano nell’under 18. Come già avviene da diversi anni, la Fiorentina ha scelto di puntare sui giovani talenti toscani, tra loro, citiamo i fiorentini Riccardo Braschi, Gianmarco Angiolini, Gianmaria Fei e Davide Azteni.

Il test di domenica, al Viola Park, servirà alla squadra Under 20 per misurarsi con i più grandi continuando nel loro processo di crescita e avvicinandosi nelle migliori condizioni alla nuova stagione che sarà impegnativa".