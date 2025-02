Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: ecco dove seguire la partita contro l'Inter

Questa sera Inter e Fiorentina scenderanno in campo, a San Siro, per la ventiquattresima giornata di Serie A. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Come sempre vi invitiamo a seguire la sfida attraverso la nostra diretta testuale su FirenzeViola.it, o la radiocronaca del nostro inviato a Milano su Radio FirenzeViola.