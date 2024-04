FIORENTINA, Gli auguri social a Donadel per i suoi 41 anni

Tramite un post pubblicato sui propri canali social, la Fiorentina augura un buon compleanno a Marco Donadel per i suoi 41 anni. Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, Donadel è stato un centrocampista che ha vestito la maglia viola dal 2005 al 2011. Con i viola ha messo a referto 220 presenze, 8 delle quali in Champions League (tra cui quella dal primo minuto ad Anflield Road contro il Liverpool), realizzando anche 6 gol e 5 assist.