Fiorentina-Genoa, anticipata alle 12:00 la conferenza di Palladino

vedi letture

La conferenza stampa di Raffaele Palladino in vista della sfida di domenica pomeriggio Fiorentina-Genoa è stata anticipata. Inizialmente previsto per le 15:30, l'incontro tra il tecnico campano e i giornalisti è stato anticipato di due ore e mezzo alle 12:00. No cambia invece la location che sarà sempre il Wind3 Media Center del Viola Park. Questo il comunicato del club viola sul suo sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che la conferenza stampa di Mister Palladino, inizialmente prevista domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 15:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, è stata anticipata alle ore 12:00".