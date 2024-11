FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi alle 14:00 allo stadio Tre Fontane la Fiorentina Femminile affronterà la Roma per la nona giornata di Serie A. Le ragazze di De La Fuente, reduci da cinque successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, con una vittoria scavalcherebbero, quanto meno momentaneamente, la Juventus, impegnata alle 16:00 contro il Milan, al primo posto in classifica. Dall'altra parte anche le ragazze giallorosse, quarte in campionato a quota 15 (sei punti in meno della Fiorentina), vengono da un ottimo periodo di forma con 11 gol fatti nelle ultime due uscite contro la Sampdoria in campionato e contro il Bologna in Coppa Italia. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

ROMA: Ceasar; Minami, Di Gugliemo, Viens, Kumagai, Giugliano, Haavi, Greggi, Thogersen, Giacinti, Linari. ALL Alessandro Spugna

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Georgieva, Filangeri, Toniolo; Severini, Snerle, Breitner; Bonfantini, Janogy, Boquete. ALL. Sebastian De La Fuente