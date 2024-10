FIORENTINA, Come da spoiler Dodo: 4 giorni liberi

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo aveva spoilerato già Dodo via social e infatti Palladino ha concesso 4 giorni liberi interi dopo la vittoria con il Milan. Ieri la squadra ha sostenuto l'ultimo allenamento della settimana e riprenderà a lavorare solo martedì. I giorni promessi da Palladino in realtà sulla lavagna mostrata dal terzino brasiliano erano 5, con quello extra per la vittoria in Conference, che evidentemente viene considerato già fatto lunedì scorso.