Fiorentina a Cagliari per continuare la corsa all'Europa. Attesa per l'incontro Commisso-Kean

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - La Fiorentina si prepara per la trasferta di Cagliari in programma lunedì alle 15, ma a Firenze è già febbre per la semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia: in poche ore sono già stati venduti 10.000 biglietti per la sfida di ritorno con gli spagnoli al Franchi, prevista l'8 maggio. Prima però ci sono gli impegni di campionato e la squadra di Raffaele Palladino non vuole perdere terreno dalle formazioni che la precedono in classifica, tutte in corsa per un posto in Europa. L'obiettivo dei viola è tornare dalla Sardegna allungando la striscia positiva e mantenere il clima di entusiasmo e fiducia, in attesa nel frattempo dell'incontro fra il presidente Commisso (che seguirà la propria squadra a Cagliari) e Moise Kean per parlare di futuro e cercare di continuare assieme anche la prossima stagione.

L'attaccante piemontese è un punto fermo di questa Fiorentina, e anche lunedì sarà al proprio posto in avanti, sostenuto da uno fra Gudmundsson e Beltran. Rispetto alla formazione schierata in Conference giovedì scorso contro gli sloveni del Celje il tecnico dovrebbe cambiare qualcosa considerando i rientri di Dodo (in Spagna lo accostano al Barcellona) che l'altra sera era assente per squalifica come pure Zaniolo e Moreno, e di Pablo Marì che non è disponibile in coppa perché escluso dalla lista Uefa, al pari di Ndour. Possibile anche il ritorno dal 1' di Gosens che giovedì è subentrato nel finale, confermando di aver ormai smaltito il problema al ginocchio.

Al seguito della squadra viola a Cagliari non ci saranno i tifosi per il divieto imposto per ragioni di ordine pubblico. Una decisione contestata dai club della curva Fiesole in lungo post sui social dove hanno sostenuto la tesi della ''mancanza di rispetto'' anche perché molti sostenitori, conoscendo da tempo la data della gara di Cagliari, si erano già organizzati acquistando i biglietti del viaggio e dell'accesso allo stadio. Anche dalla società viola, come ha sottolineato il ds Daniele Pradè ai canali ufficiali, è trapelato rammarico per il provvedimento. (ANSA).