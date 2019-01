FIORE-ROMA, Che equilibrio in Coppa. Ma nel 2015...

Domani alle 18:15 la Fiorentina affronta al Franchi la Roma nella gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno cominciato il torneo dagli ottavi di finale: i giallorossi hanno eliminato la Virtus Entella vincendo per 4-0, mentre i viola hanno espugnato il campo del Torino per 0-2. Si gioca in Toscana in virtù del numero più basso pescato dalla squadra di Stefano Pioli in sede di sorteggio (3 contro 6). Sono 18 i precedenti complessivi in Coppa Italia tra le due squadre: 6 vittorie per parte e 6 pareggi (contando i risultati al 90’), per un bilancio in perfetto equilibrio. Nelle sfide a eliminazione diretta (siano esse in gara unica o doppia) la Roma ha però superato il turno 8 volte (l’ultima nei quarti di finale della stagione 2012-2013, 0-1 a Firenze con un gol di Mattia Destro nei tempi supplementari) e la Fiorentina 3 (la più recente nei quarti di finale della stagione 2014-2015, 0-2 allo Stadio Olimpico con la doppietta di Mario Gomez). Sarà la prima gara lontano dall’Olimpico in Coppa Italia per la Roma da quasi 5 anni a questa parte: era il 12 febbraio 2014 quando i giallorossi di Rudi Garcia persero 3-0 a Napoli nel ritorno della semifinale, 1.813 giorni prima della data della disputa del match del Franchi; l'ultima vittoria esterna è invece datata 17 aprile 2013 (Inter-Roma 2-3 nel ritorno della semifinale). Lo riporta Vocegiallorossa.it.