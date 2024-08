FIO-VEN, Designato l'arbitro Sozza. Serra al VAR

NOTIZIE DI FV TOP FV, PRIMO TERRACCIANO, POI DODO. SUL PODIO BIRAGHI Chiude con 2.224 votanti il primo sondaggio Top FirenzeViola.it della stagione. I nostri lettori hanno votato come miglior giocatore viola sceso in campo a Parma Pietro Terracciano con il 43,12% delle preferenze. Secondo Dodo (21,13%) e terzo... Chiude con 2.224 votanti il primo sondaggio Top FirenzeViola.it della stagione. I nostri lettori hanno votato come miglior giocatore viola sceso in campo a Parma Pietro Terracciano con il 43,12% delle preferenze. Secondo Dodo (21,13%) e terzo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi