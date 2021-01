FIGC, Varato processo sportivo telematico: unanimità

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Consiglio Federale della Figc ha approvato all'unanimità il varo del 'Processo Sportivo Telematico' (Pst), un'innovazione che rappresenta un nuovo passo avanti verso la digitalizzazione di tutta la giustizia sportiva. In tal modo, tutti gli attori (giudici, procura federale, avvocati e segreterie), utilizzando la piattaforma del Pst, avranno un'interlocuzione digitale e standardizzata, garantendo la visibilità completa e puntuale dello stato d'avanzamento dell'attività in corso, la tracciabilità di tutte le informazioni e documentazioni depositate, implementando un dialogo trasparente e sicuro e firmando gli atti in modo digitale. Entusiasta il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Ho scritto già al presidente della Fifa Gianni Infantino - ha detto a margine del consiglio federale di oggi - il progetto è iniziato a ottobre 2019, dopo un anno abbiamo deliberato di affidare a una società la realizzazione di una piattaforma per il processo sportivo telematico. E abbiamo chiesto un contributo alla Fifa che è arrivato. È un progetto pilota, oggi la Figc è la prima al mondo ad avere un processo sportivo telematico. Ancora una volta la Figc ha dimostrato di essere abbastanza avanti su questi temi di progettualità". Questa grande innovazione è frutto di un lavoro di diversi uffici federali, iniziato nell'ottobre 2019, cui hanno collaborato anche diversi esperti del settore. L'introduzione del Processo sportivo telematico pone la Figc all'avanguardia in ambito internazionale ed è stata possibile grazie anche al finanziamento della Fifa nell'ambito del programma Fifa Forward Programme 2.0 - Towards the digital era. (ANSA).