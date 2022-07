FIGC, Intitolata una nuova borsa di studio ad Astori

Nuova iniziativa della FIGC nell’ambito della tutela ai tesserati: la federazione bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio intitolata a Davide Astori. Si tratta di un’iniziativa riservata ai calciatori di età inferiore ai 35 anni al momento della domanda, che sono in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio fisico o di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (Cardiologia). La commissione che giudicherà sarà guidata dal professor Zeppilli, attualmente Medico Federale.