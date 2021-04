FIGC, Giorni decisivi per Euro2020 e riapertura stadi

Si avvicinano gli Europei e si stringono i tempi per la decisione sull'Olimpico di Roma: entro il prossimo 19 aprile infatti la FIGC dovrà comunicare alla UEFA la disponibilità dello stadio Olimpico ad accogliere tifosi (ed eventualmente in che percentuale rispetto alla capienza dell'impianto). La partecipazione organizzativa dell'Italia, rappresentata dallo stadio di Roma (che dovrebbe ospitare, oltre alla gara inaugurale, altre tre sfide) è in bilico visto i dubbi sulla possibilità di poter ospitare tifosi dell'impianto capitolino. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è però a lavoro per poter confermare l'impegno preso dalla Federazione. In questo senso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lega di Serie A potrebbe fare una prova generale nelle ultime gare di campionato e della finale di Coppa Italia, tornando ad ospitare tifosi (si parla di un ingresso di mille spettatori ad impianto, come successo nelle prime giornate di questa stagione), anche se permane ancora lo scetticismo di addetti ai lavori e CTS. Saranno decisivi i prossimi giorni, durante i quali la FIGC dovrà gioco-forza prendere una decisione.