FIESOLE, Il 14/8 1' di silenzio nel ricordo di due tifosi

Bella iniziativa in memoria di due Ultras scomparsi da poco quella che ha scelto di mettere in atto la Curva Fiesole in occasione della prima sfida di campionato della Fiorentina, ovvero quella in programma domenica alle 18:30 contro la Cremonese. Questo il comunicato diramato pochi minuti fa dal gruppo leader della Curva, gli 1926, attraverso la pagina Facebook "Fuori dal coro": "Inizia una nuova stagione, un nuovo campionato e purtroppo inizia senza due amici veri. Checcone e il Carra ci hanno lasciato a poche settimane l'uno dall'altro. Per salutarli a dovere ed in segno di rispetto, invitiamo tutta la Curva a fare un minuto di silenzio subito dopo il calcio di inizio. Dopodiché inizieremo a cantare più forte che mai. Voi sarete lì con noi come sempre e per sempre. Checcone e Carra con noi!"