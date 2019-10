FIERA SCANDICCI, Barone all'inaugurazione domani

L’inaugurazione della 153esima edizione della Fiera di Scandicci, dove la Fiorentina avrà un intero padiglione, è fissata domani mattina alle 11 in piazza Resistenza (ritrovo alle 10,30 in piazza Togliatti per la partenza del corteo accompagnato dalla Filarmonica Bellini). Per la cerimonia inaugurale l’esibizione del Coro delle Voci bianche della Scuola di musica di Scandicci, seguito dal taglio del nastro del Sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Saranno presenti il Questore di Firenze Armando Nanei, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Scandicci Maggiore Gianfranco Cannarile, i Sindaci o i rappresentanti dei Comuni di Firenze, Empoli, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa, San Casciano Val di Pesa, Impruneta. In rappresentanza della ACF Fiorentina, che è in Fiera con un intero padiglione, sarà presente Joe Barone.