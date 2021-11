FERRETTI, A Lotito: "Immobile arrivato già con dolore"

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Immobile si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio, che era insorto in Lazio-Salernitana. Come tutti gli altri arrivati in condizioni non perfette, il giorno dopo ha svolto recupero in acqua e nessuno di loro si è allenato. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Ciro e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Ciro mostrava segni di sofferenza del muscolo soleo ed è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite, tornando in sede". È la spiegazione del responsabile dello staff medico della Nazionale Andrea Ferretti, mettendo la parola fine alle polemiche sulle condizioni di Ciro Immobile. Immobile era stato costretto ad abbandonare il ritiro degli Azzurri a pochi giorni dalla sfida di domani con la Svizzera a causa di un infortunio. "Il fatto che noi non fossimo stati informati di questo evento è una cosa che può succedere nella concitazione del post partita - ha aggiunto il professor Ferretti - Può succedere che i nostri colleghi possano omettere di segnalare l'accaduto ma questo non incide nei nostri comportamenti". (ANSA).