FERRARIS, Accordo Samp-Genoa per restyling per Euro32

Lo stadio "Luigi Ferraris" di Genova verso il restyling, grazie all'accordo siglato oggi dai due club che lo utilizzano, Sampdoria e Genoa. Secondo quanto racconta Tuttomercatoweb nella giornata di oggi, a Palazzo Tursi - sede dell'amministrazione comunale - Genoa, Sampdoria e Cds Holding hanno infatti firmato l'accordo per presentare il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo genovese. Un tassello fondamentale per avviare poi i lavori di restyling che coinvolgerà non solo la struttura in sé ma tutto il quartiere di Marassi con l'obiettivo di portare la candidatura della città per gli Europei del 2032.