FERRARI, Oggi è ancora più importante. Sull'attacco...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro l'Empoli: "La vittoria con la Lazio serviva tanto, per i tifosi, per la squadra e per il mister. Dovevamo svoltare e ora abbiamo bisogno di continuità, oggi è una gara altrettanto importante se non di più. Il progetto Quarto Tempo? Da quando è arrivata la famiglia Commisso ha dedicato tempo risorse ed entusiasmo. Fa bene al calcio e può far felice tante persone".

La mancanza di gol?

"Era una delle situazioni da migliorare rispetto alle scorse stagioni. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro trovando persone e giocatori giusti per quello di cui abbiamo bisogno. Poi ci sono anche gli altri ruoli ma davanti è stato fatto un buon lavoro".