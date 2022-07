FERLAINO, Viola ambiziosa: sta investendo molto

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

La convince la strategia di mercato del Napoli? "Le rispondo con un antico detto napoletano: “’O sparagno nun è maje guadagno”. Cioè il risparmio non è mai guadagno. Entrando in Champions al club arrivano almeno 50-60 milioni di euro, cercare solo di tagliare gli ingaggi e finire per perdere giocatori anche importanti, significa che nel prossimo campionato fai fatica a rientrare fra le prime quattro, visto che le romane, l’Atalanta e la Fiorentina sono ambiziose e stanno investendo. Così facendo si rischia in futuro di non rientrare in Champions. E questo sappiamo che per le casse di un club è deleterio".