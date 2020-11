FELTRI, Montella non mi convince. Viola nel cuore

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato così della Fiorentina, squadra per cui ha sempre simpatizzato: “Baggio? È stato un grandissimo, ma penalizzato dal fattore fisico, si è infortunato da ragazzino, ma esprimeva un calcio che era poesia. Scudetto del ’56? Ricordo a memoria la formazione (la elenca, ndr). Commisso? La sua storia è interessante: un ragazzo calabrese che a 12 anni va negli USA e fa una fortuna incredibile. Come lui, faccio poche ferie, mi diverto più a scrivere sul giornale. Come presidente non ho nulla da dire, mi auguro che diventi più esperto di calcio italiano e riesca a incidere maggiormente sulla Fiorentina. Ritorno di Montella? Montella è stato un grande giocatore, ma come allenatore non mi ha mai convinto. Quindi preferisco Iachini, anche se il tecnico marchigiano ha a disposizione un organico che non gli consente di fare grandi cose. Sono convinto che tra poco la Fiorentina troverà la quadra e riuscirà a raggiungere una posizione più consona alla sua tradizione. La Fiorentina è nel mio cuore, nel ventricolo sinistro”.