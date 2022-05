FELTRI, Corsa EL, più fiducia nei viola. E in futuro...

Vittorio Feltri, direttore di Libero e tifoso dell'Atalanta (nonché simpatizzante della Fiorentina) ha parlato di alcuni temi di stretta attualità legati al campionato di Serie A e alla squadra viola: "L'Atalanta? Ieri con la Salernitana ha sofferto e la cosa non mi va molto a genio... adesso sembra che tutti i giocatori nerazzurri siano andati in ferie. Da un po' di tempo è diventata da reginetta del campionato italiano a cenerentola. La Fiorentina? Era partita con ben altri obiettivi e si è imposta in modo vistoso: i viola si stanno attrezzando per fare un campionato molto ambizioso l'anno prossimo. Sono molto più fiducioso per i viola che per i nerazzurri in vista del futuro. Italiano si sta comportando in modo egregio... Gasperini? Non è certo diventato un "coglione" solo perché ha perso alcune partite. Per gli infortuni e la depressione generale la squadra è un po' scoppiata".