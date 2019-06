FEDELE, Io sceglierei uno tra Di Francesco e Spalletti

Enrico Fedele, ex ds ed agente di mercato, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli: "La Fiorentina adesso ha una nuova proprietà e quindi non si sa se andrà via Chiesa, se andrà via Veretout, chi sarà l'allenatore, se verrà Spalletti, chi sarà il direttore... Chi vedrei bene sulla panchina dei viola? Montella credo sia un buon istruttore, ma non credo che resti. Io tenterei uno tra Di Francesco o Spalletti. Come vedrei Veretout al Napoli? È un buon giocatore, ma non uno che alza tanto l'asticella del Napoli. Per essere competitivo deve puntare un altro tipo di giocatore".