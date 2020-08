FEDELE, Ai viola serve uno come Jorginho. Pulgar...

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, si è collegato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, rispondendo come prima cosa alla domanda di un ascoltatore che chiedeva di Tonali alla Fiorentina: "Se danno Pulgar e prendono Jorginho a mio giudizio fanno uno dei centrocampi più forti della Serie A, visto che hanno un grande giocatore come Amrabat e un altro top come Castrovilli, anche se deve volare più basso. Molti dicono che Tonali è uguale a Pirlo... Ma non lo è: lui è più faticatore e intermedio, Pirlo era un fuoriclasse di fantasia".

Jorginho alla Fiorentina non è fantacalcio?

"Ho detto lui per dire uno del ruolo... Il centrocampista non è il ruolo principale in questo momento per la Fiorentina se ha Pulgar, Duncan, Amrabat e Castrovilli".