FED. RUSSA, Ci candidiamo ad ospitare Europei

INDISCREZIONI DI FV RITIRO, RIPRESI I CONTATTI CON MOENA PER LE DATE Mentre la stagione attuale entra nel vivo, marzo/aprile sono i mesi in cui si inizia ad impostare il ritiro estivo della prossima, che per la Fiorentina sarà ancora a Moena. Le parti ne stanno parlando in questi giorni e in linea di massima la Fiorentina... Mentre la stagione attuale entra nel vivo, marzo/aprile sono i mesi in cui si inizia ad impostare il ritiro estivo della prossima, che per la Fiorentina sarà ancora a Moena. Le parti ne stanno parlando in questi giorni e in linea di massima la Fiorentina... NOTIZIE DI FV BONAVENTURA, ANCHE OGGI HA SVOLTO PERSONALIZZATO Proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo Davide Astori in vista della gara contro l’Empoli di mister Andreazzoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it durante l’allenamento mattutino, oltre ai giocatori impegnati con le rispettive... Proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo Davide Astori in vista della gara contro l’Empoli di mister Andreazzoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it durante l’allenamento mattutino, oltre ai giocatori impegnati con le rispettive... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi