INDISCREZIONI DI FV VIOLA, PROGRAMMA DI DOMANI: PARTENZA PER BUCAREST La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest.

NOTIZIE DI FV CORVINO, CHIESTI TERZIC E ZURKOWSKI ALLA FIORENTINA Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il Lecce ha messo nel mirino almeno un paio di giocatori e ha chiesto alla Fiorentina la disponibilità ad eventuali uscite. L'ex dirigente viola Pantaleo Corvino ha messo gli occhi su due calciatori che...

RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 dicembre 2022.