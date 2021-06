FASCETTI, Viola? Chiarezza su obiettivi dopo anni bui

L'ex tecnico Eugenio Fascetti al TMW News ha parlato anche di Fiorentina: "Mi sembra su una brutta strada, vedo poca chiarezza sugli obiettivi che si pone. Sono ormai tre anni che è arrivata ad un passo dalla serie B. Ora ci vorrebbe chiarezza sugli obiettivi, la scelta dell'allenatore e di certi giocatori perché è una squadra che va rinforzata. L'allenatore? Sa che Firenze è una piazza bella ma difficile, le critiche si sprecano.Un allenatorte con una rosa come questa parti con l'handicap, rischi. A me piacerebbe Italiano. Alla società do un 5.5 perché capisco le difficoltà. Gli allenatori che vengono vogliono garanzie. Gonzalez molto costoso? Il duo offensivo allora sulla carta c'è a meno che non parta anche la punta. Poi riconfermerei Ribery che certe partite te le fa ancora vincere. Invece dietro c'è da rivedere qualcosa perché sono stati presi dei gol allucinanti. Poi c'è Amrabat in mezzo che non credo sia quello visto a Firenze e spero che torni quello di prima. E' un peccato vedere squadre come i viola e il Torino arrivare con l'acqua alla gola, mi piacerebbe vederle lottare più in alto, almeno nella parte sinistra della classifica".