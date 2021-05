FASCETTI, ACF delusione: ora però ripartirei da Juric

Intervistato dal Brivido Sportivo, l'ex allenatore viola Eugenio Fascetti ha commentato l'annata della Fiorentina: "Non mi è piaciuto quasi niente, le aspettative non sono state rispettate, non ha funzionato nulla dei piani iniziali. Mai mi sarei aspettato di lottare per la salvezza, che delusione. Allenatori? A me piace Juric per l'idendità e il gioco che dà alla squadra, potrebbe essere il profilo giusto da cui ripartire".