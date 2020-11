FALSINI, Ho visto Locatelli e mi sembrava Antognoni

Gianluca Falsini, allenatore della Reggina Primavera, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio di Manuel Locatelli con un curioso paragone: "La prima volta che lo vidi ebbi una sensazione stranissima. Mio babbo è tifoso della Fiorentina, e a me sembrava Antognoni: mai visto un ragazzo che conduceva la palla con la testa così alta a quell'età. Un giocatore molto elegante... Il punto è che certe società non hanno il tempo materiale per far crescere certi giovani, a meno che non siano veramente fortissimi. Penso ad esempio alla Juventus, che secondo me ha dato via Kean veramente troppo a cuor leggero, visto che ora al PSG è riuscito a scalzare Icardi. Le tensioni che c'erano al Milan non gli hanno dato tempo. L'ultimo che hanno tirato fuori davvero è stato Donnarumma, ma i grandi club faticano a trovare giovani: nei club meno importanti c'è più tempo e più pazienza".