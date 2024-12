FABREGAS, Belotti possibile dal 1°. Dossena ha capito l'errore

FirenzeViola.it

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i suoi ragazzi dovranno giocare contro il Venezia. Riguardo alle scelte di formazione l'ex giocatore di Arsenal e Barcellona ha parlato della probabilità che l'ex viola Belotti possa partire titolare: "Ho deciso chi giocherà domani ma non l’ho ancora comunicato alla squadra. È una possibilità che Belotti parta titolare, è un grande giocatore che ha fatto tanti gol in Serie A. Anche Cutrone sta facendo bene, anche se in questo momento non sta facendo gol ci dà sempre un contributo importante e ha mentalità vincente.

Come allenatore è mio compito scegliere chi mandare in campo e ritengo che giocare con una punta ci dia maggiore equilibrio e stabilità. Abbiamo diverse scelte a sinistra a cominciare da Sala, Iovine e Fellipe Jack. Dossena ha capito l’errore che ha commesso contro la Fiorentina (espulsione diretta) ed è pronto a giocare. Van der Brempt partirà dall’inizio".