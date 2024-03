FABBRI, Bronzo ai mondiali indoor di getto del peso

Ennesimo grande risultato per l'atleta e grande tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri, protagonista ieri sera ai Mondiali Indoor di Glasgow, nel Regno Unito, con un'altra medaglia mondiale dopo l'argento di Budapest all'aperto. Il pesista di Firenze ha vinto il bronzo classificandosi al terzo posto con un lancio da 21.96 metri, dietro al neozelandese Walsh con 22.07 e allo statunitense Crouser capace di lanciare 22.77 metri.

Quarto posto per l'altro azzurro Zane Weir, ma la soddisfazione è tutta per Fabbri che da portacolori dell'Italia si guadagna la prima medaglia ai mondiali indoor per il nostro paese: "Non ci hanno accettato il peso, è la prima volta che ci succede - ha detto un Fabbri un po' stizzito dopo la gara a Rai Sport. È brutto vedere fare record del mondo in quel modo lì e poi ci rompono le scatole per queste sciocchezze. Abbiamo gareggiato con un peso che non era nostro, era molto scivoloso, siamo stati bravissimi perché non era facile”. Ora inizia la rincorsa alle Olimpiadi di Parigi in estate.