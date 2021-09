Sarà Cristian Brocchi il nuovo allenatore del Vicenza. Esonerato Domenico Di Carlo, infatti, il club ha scelto l'ex giocatore viola, nonché ex tecnico di Milan, Brescia e Monza, come nuova guida per la stagione. In questi minuti le parti stanno discutendo i dettagli del contratto, ma la scelta è già stata fatta.