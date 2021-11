EX VIOLA, Stevan Jovetic positivo al Coronavirus

Nuovo caso di positività nel mondo del calcio. Questa volta, si legge sul sito dell'Hertha Berlino, è toccato all'ex Fiorentina ed Inter Stevan Jovetic, risultato positivo al tampone nel ritiro del Montenegro. Jovetic è asintomatico e già in isolamento e ovviamente non prenderà parte alle sfide contro Olanda e Turchia. Fra 5 giorni il il giocatore si sottoporrà ad un nuovo test ed in caso di positività potrebbe rientrare in Germania.