EX VIOLA, Pioli quotato per la panchina della Samp

Come scrive La Gazzetta dello Sport, adesso la Samp, in attesa dei necessari passaggi burocratici per mettere nero su bianco la rescissione del contratto con l’allenatore, valuterà i nomi dei possibili candidati: molto quotato quello di Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, in passato vicino al club del presidente Ferrero, ma poi sconfitto al ballottaggio proprio da Marco Giampaolo. Il profilo, però, potrebbe corrispondere al tipo di allenatore che Ferrero e il ds Osti ora inizieranno a cercare. Saper plasmare i giovani e valorizzarli: la missione aziendale è chiara, e non da ieri.