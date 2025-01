EX VIOLA, Il Monza ha messo nel mirino Luka Jovic

FirenzeViola.it

Luka Jovic in orbita Monza. Secondo quanto riporta MilanNews.it i brianzoli hanno messo nel mirino anche Luka Jovic, centravanti che sta giocando pochissimo nel Milan. L'ex viola è una delle prime scelte dell'ad dei brianzoli Adriano Galliani che dovrà non solo convincere il Diavolo con la giusta offerta, ma anche il giocatore ad andare in un club che sta lottando per non retrocedere. Nei giorni scorsi, ci sono stati dei sondaggi per Jovic da parte di Monaco e Siviglia.