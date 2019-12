EX VIOLA, Cacia lascia il Piacenza: "Errore mio"

Daniele Cacia, attaccante che in carriera ha vestito seppur per poco la maglia della Fiorentina, non sta vivendo un gran periodo. Lo conferma lo stesso giocatore a Tuttomercatoweb.com, spiegando il motivo del suo addio al Piacenza: "C’è poco da dire, è stato un errore mio quello di tornare a Piacenza, e come ho creato il problema l’ho risolto chiedendo la risoluzione anticipata del contratto, quando ho capito che quello non era più il mio posto. In estate ho ragionato più col cuore che da professionista, e ho sbagliato: a seguito di un mix di problematiche che si portavano avanti da inizio anno, non c’erano più le condizioni per star li. Mi dispiace, lascio un gruppo che ha qualche problemino".

Il futuro?

"Ho lasciato una squadra non avendo altre alternative, non ho il futuro coperto. E potrebbe anche essere l’occasione per il mio addio al calcio se non arrivassero richieste: e questa è la cosa che più mi fa male perché sto bene e posso ancora dire molto".