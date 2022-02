EX PREP. ACF, Viola modello da seguire. Terracciano...

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Roberto Negrisolo, storico preparatore dei portieri di Roma, Milan e Fiorentina, ha parlato di alcuni temi attuali del campionato, esprimendosi con entusiasmo per quanto fatto finora vedere dai viola: "Tanto di cappello per quanto fatto dalla Fiorentina; è un piacere vederli giocare ora: hanno un tecnico con gli attributi. Italiano è bravo bravo, tra l'altro quando deve dire le cose le dice e non nasconde niente. Ho sentito le sue interviste e si è anche scusato con lo Spezia. Sono cose che insegnano molto alle generazioni future".

E su quello che sembra diventato il portiere titolare dei viola, Pietro Terracciano: "Mi piace, ne parlai quando giocava al Catania e ora è migliorato molto giocando, è un portiere intelligente nel gioco con i piedi. Nella manovra di italiano si trova a suo agio, si esprime perfettamente. Poi i gol li possono prendere tutti. La Fiorentina so che ha 3-4 ragazzi tra i portieri che sono molto bravi perchè sicuramente chi li allena ha qualità. Ci sarebbe da mettersi e studiarla la Fiorentina, come esce dalla difesa e come attacca in avanti"