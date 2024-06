EX OBIETTIVI, Su Vranckx adesso c'è il Bologna

FirenzeViola.it

Dopo il vicinissimo trasferimento in maglia viola durante la sessione di calciomercato estivo dell’estate scorsa, Aster Vranckx potrebbe fare il proprio ritorno in Serie A con un’altra maglia. L’ex giocatore del Milan, ora al Wolfsburg e con un contratto in scadenza il prossimo anno, renderà le pretese del club tedesco meno onerose rispetto alla richiesta di 18 milioni dell’anno scorso, a cui la Fiorentina si era tirata indietro.

Numerosi club del massimo campionato italiano lo corteggiano: dopo l’interesse manifestato da Napoli e Lazio nelle scorse settimane, sul giocatore ci sarebbe anche il Bologna. Come riporta Tuttomercatoweb.it, il club emiliano sarebbe pronto a mettere sul piatto la qualificazione alla prossima Champions League per convincere il centrocampista belga, che sarebbe allenato dallo stesso Vincenzo Italiano che l’anno scorso lo aveva voluto alla Fiorentina.