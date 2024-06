EX OBIETTIVI, Pereyra-Udinese: c'è stallo, lui valuta altro

FirenzeViola.it

Il futuro di Roberto Pereyra è ancora incerto. Questi giorni di riflessione non hanno portato ad un affondo da parte dell'Udinese: il Tucu resta un giocatore importante, ma non è considerato indispensabile neanche dal nuovo tecnico dei friulani Kosta Runjaic. Pereyra è in scadenza di contratto e in questi giorni ci sono stati dei colloqui per valutare la possibilità di continuare a vestire la maglia dell'Udinese, ma ad oggi i segnali su una possibile permanenza a Udine da parte del Tucu sono negativi.

L'argentino in questo momento vuole valutare altre proposte, sulla falsariga di quanto accaduto l'anno scorso, con il Besiktas sempre alla finestra e, come riportato dal Messaggero Veneto, anche sondaggi dal Brasile da Vasco da Gama e Gremio, mentre un ritorno al River Plate per ora non sembra essere contemplato.